Yürümekte güçlük çekenler dikkat

E vitamini, vücudumuz için hayati öneme sahip bir antioksidandır ve eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. E vitamini eksikliği, genellikle yetersiz beslenme veya yağ emilim bozukluğu gibi durumlarda ortaya çıkar ve belirli belirtilerle kendini gösterir.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

GÖRME BOZUKLUKLARI

Retinadaki ışık reseptörlerinin zayıflaması, zamanla görme kaybına neden olabilir.

KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ

Vücudun en önemli antioksidanlarından biri olan E vitamini eksikliği, kas güçsüzlüğüne yol açabilir.

YÜRÜME ZORLUĞU

Belirli nöronların bozulması, sinyal iletiminde sorunlara ve yürüme zorluğuna neden olabilir.

KARINCALANMA

Sinir liflerinin hasar görmesi, periferik nöropatiye ve karıncalanma hissine yol açabilir.

E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Kepekli tahıllar

Süt

Ispanak

Fasulye

Kırmızı biber

Zeytinyağı

Kuru yemişler

TEDAVİSİ

E vitamini eksikliği tedavisi, eksikliğin nedenine bağlı olarak değişebilir ve genellikle beslenme düzeninde değişiklikler yaparak veya E vitamini takviyeleri alarak giderilebilir.