Yürüyüş yapmak isteyen Fernas işçilerine polis engeli

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik isimli şirkette, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

İŞÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜ POLİS TARAFINDAN ENGELLENDİ

Direnişlerinin 46. gününde Ankara’da Kurtuluş Parkı’ndan Meclis’e yürümek isteyen Fernas işçilerinin yürüyüşü polis tarafından engellendi.

'MADENCİLER İRADELERİNDEN VAZGEÇMEYECEK'

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sorun çözülmezse Meclise yürüyeceğimizi günler öncesinden bildirdik ancak çözüm için herhangi bir adım atılmadı. Şimdi de Meclise yürümek isteyen madencilerin yolu kesiliyor. Madenciler, sonu ne olursa olsun iradelerinden vazgeçmeyecek, Meclise yürüyecek!" ifadelerini kullandı.

'KANUNA UYMAYAN BİZ DEĞİL, VEKİL PATRONDUR'

Bir sonraki paylaşımda da, "Kolluk güçleri eylemimizin kanuna aykırı olduğunu söylüyor. Ancak biz günler öncesinden çözüm olmazsa meclise yürüyeceğimizi söyledik. Sonu ne olursa olsun Meclis yürüyüşümüze başlıyoruz!" denildi.