Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla ilk golünü attı.
Asya Şampiyonlar Ligi maçında Al Hilal, Katar takımı Al Sadd'ı konuk etti.
25. dakikada ağları havalandıran Yusuf Akçiçek takımını öne geçirdi. Suudi ekibi 40. dakikada Kalidou Koulibaly'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Al Sadd, 63. dakikada yıldız isim Roberto Firmino ile golü buldu.
81. dakikada fileleri sarsan Al Hilal futbolcusu Sergej Milinkovic-Savic skoru belirledi.