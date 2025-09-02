Yusuf Akçiçek'ten flaş sözler: "Mourinho benim için baba figürü"

Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımına imza attıktan sonra ilk röportajını verdi. 19 yaşındaki savunmacı, kariyerinde büyük pay sahibi olarak gördüğü Jose Mourinho’ya teşekkür ederken, Al-Hilal’de hedefinin tüm kupaları kazanmak olduğunu söyledi.

"MOURINHO BENİM İÇİN BABA FİGÜRÜ"

Genç futbolcu açıklamasında, “Mourinho’nun sayesinde parladım. O benim yeteneğime inandı ve beni birçok zorlu maçta oynattı. Futbol hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri oldu. Mourinho benim için adeta bir baba figürü, ona her şey için minnettarım.” ifadelerini kullandı.

“AL-HİLAL DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ”

Yeni kulübü hakkında da konuşan Yusuf Akçiçek, “Böylesine büyük bir kulüpte oynamak harika bir adım. Al-Hilal dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve burada amacım her kupayı kazanmak. Takımın her kulvarda iddialı olduğunu biliyorum. Bunu Real Madrid ile 2022’de oynanan Dünya Kulüpler Kupası finalinde ve geçtiğimiz sezon Manchester City’yi eledikleri maçta gösterdiler.” dedi.

"INZAGHI İLE ÇALIŞACAK OLMAK GURUR VERİCİ"

Teknik direktör Simone Inzaghi ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten genç savunmacı, “Büyük oyuncularla ve çok değerli bir teknik direktörle aynı takımda olmak benim için gurur verici. Taraftarlarımıza söz veriyorum, onları mutlu etmek için sahada her şeyimi vereceğim.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.