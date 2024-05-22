Yusuf Demir hayatını kaybetti

Amasya'da 89 yaşında yaşamını yitiren eski milli güreşçi Yusuf Demir'in cenazesi, Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Demir, dün hayatını kaybetti.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve milli takım eşofmanının konulduğu Demir'in cenazesi, Suluova Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Demir'in cenazesi, Dereköy köyünde toprağa verildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, gazetecilere, Yusuf Demir'in amcası olduğunu belirterek, "Benim ve gençlerin güreşte idolümüzdü. Yusuf amcam ailemizde ilk milli olan, Kırkpınar ve milli takımda ilk başarılara imza atan büyük bir sporcuydu. Ailemizin, güreş camiamızın ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Cenazeye, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun ile vatandaşlar katıldı.