Yusuf Demir resti çekti. Galatasaray'da kriz çıktı

Yaptığı transferlerle dikkat çeken ve bazı oyuncuları göndermek isteyen Galatasaray'da Yusuf Demir krizi çıktı. Demir, yönetime resti çekti.

Sarı kırmızılı ekipte gönderilmesi planlanan ilk 3 futbolcu Cicaldau, Morutan ve Yusuf Demir oldu.

Cicaldau Konyaspor'a kiralık olarak gönderildi.

Morutan için de Konyaspor, Pendikspor, Rizespor, Fatih Karagümrük'ün yanı sıra İtalya Serie B ekibi Palermo ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Geçen sezonun başında 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir bir türlü bekleneni veremedi. Ancak Yusuf Demir kiralık gönderilme talebini kabul etmedi.

Fanatik'in haberine göre kiralık gitmeyi kabul etmeyen Yusuf Demir'in bonservisiyle transfer olabileceğini ilettiği belirtildi.

Ancak Yusuf Demir'in satışı için kulübe teklif gelmediği ileri sürüldü.