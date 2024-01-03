Yusuf Demir'den 'Galatasaray'a ihtarname' açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Yusuf Demir'den 'Galatasaray'a ihtarname' açıklaması
Basel'de kiralık oynayan Yusuf Demir, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği haberlerine yanıt verdi.

Galatasaray'ın, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen performansa ulaşamayınca sezon başında İsviçre ekibi Basel'e kiralanmıştı.
Anlaşma karşılığı 20 yaşındaki futbolcunun senelik ücretinin neredeyse tamamını Sarı-Kırmızılı kulüp ödüyordu.
Yusuf'un alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle serbest kalmak için Galatasaray'a ihtarname çektiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yusuf Demir'den sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama geldi.
Galatasaray ile aramda hiçbir problem yok” diyen genç yıldız, söylentileri yalanladı.
Yusuf Demir, bu sezon Basel’de 11 maça çıktı ve 1 gol attı. Oyuncunun, kış transfer döneminde Galatasaray’a dönmesi bekleniyor.

whatsapp-image-2024-01-03-at-18-40-15.jpeg

İlgili Haberler
Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı
Fatih Terim Süper Lig'in yıldız stoperini istedi. Yönetim anında harekete geçti
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Şansal Büyüka Türk futbolunu kurtaracak kişiyi açıkladı. Federasyonda yaşanan hırsızlık skandalını anlattı
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması. Süper Lig'in yayıncısı değişiyor mu?
Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek hamle
Son Haberler
TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz' Gündem
TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz'
Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü Spor
Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü
Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın Gündem
Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın
72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sahibinden skandal savunma. “Depremin şiddeti çok ağır olduğu için yıkıldı” Gündem
72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sahibinden skandal savunma. “Depremin şiddeti çok ağır olduğu için yıkıldı”
Başakşehir'de motokuryenin kamyonun altına kalarak öldüğü kaza kamerada Gündem
Başakşehir'de motokuryenin kamyonun altına kalarak öldüğü kaza kamerada
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı Spor
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı
Borsa günü düşüşle tamamladı Gündem
Borsa günü düşüşle tamamladı