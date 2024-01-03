Yusuf Demir'den 'Galatasaray'a ihtarname' açıklaması

Galatasaray'ın, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen performansa ulaşamayınca sezon başında İsviçre ekibi Basel'e kiralanmıştı.

Anlaşma karşılığı 20 yaşındaki futbolcunun senelik ücretinin neredeyse tamamını Sarı-Kırmızılı kulüp ödüyordu.

Yusuf'un alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle serbest kalmak için Galatasaray'a ihtarname çektiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yusuf Demir'den sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama geldi.

“Galatasaray ile aramda hiçbir problem yok” diyen genç yıldız, söylentileri yalanladı.

Yusuf Demir, bu sezon Basel’de 11 maça çıktı ve 1 gol attı. Oyuncunun, kış transfer döneminde Galatasaray’a dönmesi bekleniyor.