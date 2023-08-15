Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir İsviçre ekibi Basel ile anlaşmaya vardı.

Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Yusuf Demir’in sıradaki durağı belli oldu.

BASEL'E TRANSFER OLACAK
Sports Digitale’den Ertan Süzgün’ün haberine göre, İsviçre ekiplerinden Basel Yusuf Demir’i kiralama + satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı.

OPSİYON ZORUNLU OLMAYACAK
Galatasaray, Yusuf Demir için kiralama bedeli alacağı anlaşmada satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Yusuf Demir’in İsviçre ekibinde minimum belli bir sayıda maç oynama zorunluluğu olacak.

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