Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu Oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti.

ALTIN MADALYA GELDİ

Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün de ikili olarak zirvede yer aldı.
Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya aldı.

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