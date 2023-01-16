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Trabzonspor'da ayrılık

Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 20:16
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Yusuf Erdoğan Trabzonspor'dan ayrıldı. İşte yeni takımı

Trabzonspor'da ayrılık
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor, yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir diğer taraftan yapılan açıklamada ise; ''Şirketimiz profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan arasındaki 14.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.'' denildi.

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İbrahim Onur Topaloğlu
16.01.2023 20:37
Bravo..Yeniçağ gazete internet portalı sıcak habercilik konusunda bayağı başarılı, yeni yazarıınız Turgay Beşyıldız'ın tecrübesi ve ikili ilişkileri bu konuda avantaj sağlıyor olmalı 👍  
 
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