Trabzonspor'da ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor, yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir diğer taraftan yapılan açıklamada ise; ''Şirketimiz profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan arasındaki 14.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.'' denildi.