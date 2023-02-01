'Kefen giyen yiğit' Survivor'a dayanamadı. Yusuf Güney ''Afrin'e girelim, Münbiç'e girelim. Savaşırız' diyordu

Survivor 2023'te ünlüler takımında oldukça ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.

Kadroda yer alan ünlü isimlerden Yusuf Güney'in ada şartlarına dayanamadığı için ayrıldığı belirtildi.



Güney'in bu kararı sınır ötesi operasyonlarla ilgili yaptığı yorumları akıllara getirdi. Bu durum sosyal medyada geniş yer buldu. Yusuf Güney'le ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

Yusuf Güney hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney'de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' dedi.

