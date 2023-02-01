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  • 'Kefen giyen yiğit' Survivor'a dayanamadı. Yusuf Güney ''Afrin'e girelim, Münbiç'e girelim. Savaşırız' diyordu

'Kefen giyen yiğit' Survivor'a dayanamadı. Yusuf Güney ''Afrin'e girelim, Münbiç'e girelim. Savaşırız' diyordu

Yusuf Güney yarışmacı olduğu Survivoar'da zorlu şartlara dayanamadığı için ayrıldı. Güney'in bu kararı "Afrin'e girelim, Münbiç'e girelim. Gerekirse biz de geliriz savaşırız.' demesini akıllara getirdi. Mangalda kül bırakmayan Güney'in, Survivor koşullarına dayanamayarak pes etmesi gündeme oturdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:34
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Yusuf Güney Survivor'a dayanamadı

'Kefen giyen yiğit' Survivor'a dayanamadı. Yusuf Güney ''Afrin'e girelim, Münbiç'e girelim. Savaşırız' diyordu
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Survivor 2023'te ünlüler takımında oldukça ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.

Kadroda yer alan ünlü isimlerden Yusuf Güney'in ada şartlarına dayanamadığı için ayrıldığı belirtildi. 
  
Güney'in bu kararı sınır ötesi operasyonlarla ilgili yaptığı yorumları akıllara getirdi. Bu durum sosyal medyada geniş yer buldu. Yusuf Güney'le ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. 

Yusuf Güney hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

 

 

 

YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney'de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' dedi.
 

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a.a
1.02.2023 16:55
Bu tatlı su ahkamcı muhteremleri, bırakın afrini, munbiçi Ağrıya Hakkariye gidecek popoları bile yok.  
 
Türk
1.02.2023 16:51
Kefen mi keten mi  
 
Mustafa bey
1.02.2023 16:45
CAKMALARLA ULKE KURTULMADI BUNLARIN HEPSI CAKMA 3,5 SI BIRARAYA GELMEDEN ITIM DIYEMEZLER BU ULKENIN GERCEK SAHIBI SINAN ATESLERDIR  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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