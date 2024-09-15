Yusuf Halaçoğlu, ortak alfabenin yaratacağı o etkiyi açıkladı: Çok güzel gelişme

Fatih Erboz /YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Türk devletlerinin 34 harfli ortak alfabeye geçme yönünde çalışma başlatması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, ortak alfabe çalışmasının çok olumlu olduğunu belirterek, “Bu uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konu. Ortak alfabe çalışmaları merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine gidiyor. Bu noktaya gelinmesi çok olumlu. Bunun yanında ortak bir tarih bilincinin oluşturulması da çok önemli. İkisi birbirini tamamlayarak büyük Türk dünyası oluşacaktır. Bir insan İngilizce bilebilir ama İngiliz değildir çünkü İngiliz tarih bilinci yoktur. Alfabe çalışması ile birlikte tarih bilincinin oluşturulmasına yönelik adımlar da atılırsa Türk dünyası daha kısa zamanda bir bütün haline gelecektir” dedi.

Halaçoğlu, son günlerde siyasette yaşanan tartışmaların AKP’nin artık tükendiğini gösterdiğini kaydederek, “ AKP için deniz bitti” ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR GELİŞME"

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan Türk devletlerinin ortak alfabe çalışmasının önemli olduğunu belirten Halaçoğlu, şunları söyledi: “Ortak alfabeye geçilme çalışması merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminden bu yana gerçekleştirilen bir çalışmadır. Merhum cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde devam etti. Türk Devletleri Topluluğu toplantılarında bu çalışma sık sık ele alındı. Ortak alfabe çalışmasına artık bir yerden başlamak gerekiyordu. Ortak alfabenin oluşması çok önemli. Zaman içeresinde bu konuda belli bir mesafe alındığı ve bugün belli noktaya çalışmaların getirildiği anlaşılıyor. Bu çalışmada en başta ülkeler arasındaki şive farklılıklarından ya da telaffuz farklılıklarından kaynaklanan bir takım alfabetik sorunların giderilememesi nedeniyle o dönemlerde çalışmalar istenilen noktaya gelmemişti. Örneğin Azerbaycan Türklerinin Türkçesinde telaffuz kaynaklı ters e harfi kullanılır ya da diğer bazı Türk devletlerinde de olduğu gibi üzeri çizgili n harfi kullanılır. Bu tür farklılıklar bulunuyor Türkçe ile. Türkiye’de ise Türkçe İstanbul Türkçesi kökenlidir çoğu zaman. İstanbul Türkçesi temel alınır. Bu noktada farklılıklar olmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla yapılan çalışmalarda bu farklılıklar giderilmiş ya da en aza indirilmiş olacak ki böyle bir adım kamuoyu ile paylaşılmış. Bu çok önemli bir gelişmedir.”

HEDEF: ORTAK TARİH BİLİNCİ

34 harfli alfabenin yanı sıra ortak alfabe ile birlikte ortak tarih bilinci çalışmalarının da Türk dünyasının bir bütün olmasında önem taşıdığını anlatan Halaçoğlu, “Bu oluşturulacak ortak alfabe ile birlikte ortak tarih bilincinin oluşması için de çalışmaların yapılması büyük önem taşıyor. Bunun nedeni ikisinin birbirini bütünlüyor olması. Ortak tarih bilinci olmadığı zaman dilde birlik sağlansa bile bütünleşme eksik kalıyor. Örneğin bir insan çok iyi İngiliz konuşabilir ama İngiliz değildir. İngiliz tarihini bilmez. Bunu bilmediği zaman o toplumun değerlerini bilemez. Tarih bilincinin oluşması bu nedenle çok önemlidir. Bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi Türk dünyasının bir bütün haline gelmesi açısından önem taşıyor” diye konuştu.