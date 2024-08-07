Yusuf Şimşek Antalya'yı karıştırdı

Kırmızı-Beyazlı yönetimi eleştiren Şimşek, Alex de Souza'ya da menajer göndermesi yaptı.

Şubat-Aralık 2015 döneminde Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Şimşek, 9 yıl sonra yeniden gündeme gelirken, yaşanan olaylar anlaşmanın önüne geçti.

Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerin ardından yönetimin tutumunu ve kendisine yönelik tepkileri değerlendiren Şimşek, hem geçmişte hem de son dönemde yaşananları anlattı.

Antalyaspor'dan hiçbir zaman görev talep etmediğini belirten Şimşek, son dönemde kulübün kendisine teklifte bulunduğunu ancak yönetimin teklifin arkasında duramadığı için görevi kabul etmediğini söyledi. Teklif sürecini anlatan 49 yaşındaki teknik adam, "Tatilden dönmüştüm, kulüpten aradılar ve 'Yarın seni kulüpte bekliyoruz' dediler. Ertesi gün gittim, Sinan Boztepe, Deniz Ali Yeşil ve Yener Yıldırım vardı. 'Seni altyapı koordinatörü yapmak istiyoruz' dediler. 'Altyapıdan anlamam, sıcak değilim' dedim. İki gün sonra sportif direktör olarak yeni bir teklif verdiler. 'Ben teknik direktörüm, sportif direktör değilim' dedim. Sonra futbol koordinatörlüğü teklif edilince kabul ettim, ona biraz daha sıcaktım." dedi.

"NASIL OLACAK BU İŞ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile ilgili de konuşan Şimşek, "Göreve gelseydim, Alex rahatsız olabilirdi. Ben de bunu düşünerek teklifi kabul etmedim. Ben teknik direktörken başıma başka birisini getirseler ben de rahatsız olurdum. Bu yüzden özellikle sportif direktörlüğü kabul etmedim. Ayrıca ben teknik direktör olarak devam edip yarışmacı olmak istiyorum" diye belirtti. Alex de Souza'nın menajeri Gianfranco Petruzziello'nun Thalisson'u da Antalyaspor'a getiren isim olmasına dikkat çeken Şimşek, "Benim menajerim Metin Korkmaz kulübe futbolcu getirmiş ya... Alex de şimdi kendi menajeriyle futbolcu getirdi, nasıl olacak bu iş? Metin Korkmaz çok futbolcu getirmedi bu arada. Ben 3 ya da 4 transfer istemiştim, Gültekin Gencer 'düşeriz' dedi. Ben sadece Rıdvan Şimşek'i aldım. Metin Korkmaz, benim menajerliğimden de para almadı, Eto'o için de menajerlik bedeli almadı. Alex gelirken menajeri para almadı mı? Aynı menajer Thalisson'u getirirken para almadı mı? Mümkün değil." ifadelerini kullandı.