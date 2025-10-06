Yusuf Tekin'den tüm illere 7 Ekim genelgesi!

MEB Özel Kalem Müdürlüğü'nce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile gönderilen yazıda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde barış, demokrasi ile insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin amaçladığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluklarından birinin, öğrencileri akademik donanımın yanında barış, demokrasi ve evrensel insan haklarının gerektirdiği ahlaki sorumluluk bilinciyle yetiştirmek olduğu belirtilerek, "İnsan hakları ihlallerini, savaşı ve hukuksuzluğu durdurma çabasında eğitimcilerin sorumluluğu vardır.

Bu nedenle eğitim politikaları, barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olduğu bir dünya hedefini merkezine koymalıdır. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel hak ve hürriyetler perspektifinde koşulsuz insan haklarına saygı, küresel barış ve dünyaya saygı ilkelerini merkeze konumlandırır. Bu yüksek kurumsal ve ahlaki sorumluluk bilinci doğrultusunda, 7 Ekim Salı sabahı tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır" denildi.

'YÜKSEK KATILIM VE TİTİZ BİR PLANLAMAYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ELZEMDİR'

Organizasyonun, öğrencilerde insan hakları savunuculuğu bilincinin köklü biçimde inşasına zemin hazırlayacağı vurgulanan yazıda, "Okulların, kendi imkanları çerçevesinde düzenleyeceği bu etkinliklerin, milletimizin ortak duruşunu güçlü biçimde yansıtarak, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı bulması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle temanın, içeriğin, zamanlamanın ve özellikle kamuoyuna paylaşım süreçlerinin azami hassasiyetle ele alınması ve kurumsal bir disiplin içinde yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde eşzamanlı icra edilecek bu faaliyetlerle, milletimizin barış ve insanlık adına sergilediği ortak iradenin kuvvetle teyit edileceği öngörülmektedir. Söz konusu organizasyonun, okulların genel huzur ve disiplinini hiçbir surette zedelemeyecek şekilde yüksek katılım ve titiz bir planlamayla, konunun hassasiyetine yakışır biçimde gerçekleştirilmesi elzemdir. Düzenlenecek etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri hedeflenmelidir. Bu etkinlikler, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin birey, aile, toplum ve çevre yaklaşımının hayata geçirilmesi için somut bir zemin hazırlayacaktır. Okulda başlayan bu bilinçlenme süreci, aileyle kurulan etkili iletişimle desteklenmeli; öğrencilerin kazandığı farkındalık, içinde yaşadıkları toplumun ortak duruşunu güçlendirmeye hizmet etmelidir. Ayrıca bu etkinlikler, bireyin ulusal kimliğinin yanı sıra küresel vatandaşlık bilincini güçlendirerek çevresindeki gelişmelere duyarlı olmasını ve insan hakları temelinde sorumluluk almasını teşvik etmeli; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin şahsiyet ve aidiyet odaklı yaklaşımını derinleştirmelidir. İnsan hakları ve demokrasi bilinciyle azami hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi. (DHA)