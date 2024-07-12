Yusuf Yazıcı gizli gizli imzayı atmıştı. Fotoğrafları ortaya çıktı

Milli takımın yıldız ismi Yusuf Yazıcı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk Mayıs ayında dünyaevine girmişti.

İkili sessiz sedasız bir şekilde imzaları atarken evlilik Melisa Aslı Pamuk’un soyadını “Yazıcı” olarak değiştirmesi ile ortaya çıkmıştı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Evliliğin ardından 1.5 ay geçtikten sonra çiçeği burnunda çift sosyal medya hesaplarından düğünlerine dair fotoğrafları paylaştı.

Yapılan bu paylaşım ikilinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda bir ömür mutlu olmalarını diledi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

1997 yılında doğan Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında futbol hayatına başladı. 2015'te ilk kez Trabzonspor A Takımı’nda oynadı. 4 sene daha burada top koşturan Yazıcı 2019 yılında 17,5 milyon avro karşılığında Fransız ekibi Lille'ye transfer oldu. Yusuf Yazıcı burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Ancak daha sonrasında performansında düşüş yaşayan Yazıcı CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon Lille'ye geri dönen Yazıcı’nın sözleşmesi Haziran ayı itibariyle son buldu. Yıldız futbolcunun Milan’a gideceği konuşuluyor.

MELİSA ASLI YAZICI KİMDİR?

1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Yazıcı 3 Haziran 2011'de Miss Turkey Güzeli seçildi. Modellik kariyerinin yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" eğitimi gören Melisa Aslı Yazıcı Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Ulan İstanbul ve EGO gibi dizilerde ve Garip Bülbül Neşet Ertaş Cem Karaca’nın Gözyaşları’nda oynadı.