Yusuf Yazıcı sevgilisine Paris’te evlenme teklif etti

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan 2011 yılının Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırmasının ardından Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla ilan etmişti.

KALP EMOJİLİ FOTOĞRAF

Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından şu aralar yurtdışında tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koymuştu. Yazıcı'nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

EVLENİYORLAR!

Milliyet'te yer alan habere göre; Son olarak Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın, evlilik için ilk adımı attığı ortaya çıktı. Milli futbolcu, Fransa’nın başkenti Paris’te sevgilisine evlenme teklifi etti.

Teklif karşısında şaşıran Pamuk, “Evet” yanıtını verdi. Baş başa romantik tatil yapan çiçeği burnunda sevgililer, evlilik için ise hazırlıklara başladı.

