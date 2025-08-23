Yusuf Yazıcı'nın dönüşü muhteşem oldu

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın geri dönüşü muhteşem oldu.

Son şampiyon Olimpiakos, Yunanistan Süper Ligi’nin ilk haftasında Asteras’ı ağırladı. Mücadelede 81. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma anlarında sahneye çıkarak klasına yakışır bir gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan milli futbolcu, Olimpiakos formasıyla çıktığı ikinci maçında fileleri havalandırdı.

Ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımını öne geçiren Yusuf, Olimpiakos formasıyla ilk golünü kaydetti.

Yusuf'un golünden 3 dakika sonra da El Kaabi farkı 2'ye çıkararak skoru tayin etti. Olimpiakos sezona 3 puanla başladı.

