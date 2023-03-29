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Hayelet şehir Yusufeli'ne girişler yasaklandı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su seviyesinin iyice yükselmesiyle birlikte eski ilçe merkezine girişler yasaklandı

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:22
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Yusufeli Barajı nedeniyle boşaltılan eski ilçe merkezine girişler yasaklandı

Hayelet şehir Yusufeli'ne girişler yasaklandı
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Yusufeli Barajı'nın su yüksekliği 91 metreye yükseldi Hayalet şehre dönen Yusufeli'ne giriş de yasaklandıesinin de 594,45 kotuna ulaştı.

Yusufeli'nin  eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişi yasaklandı. Eski ilçe merkezinin girişlerine, eton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak

 

 

 

 

 

 

 

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