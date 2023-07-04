Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi geçti

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177,39 metre oldu

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi geçti

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi planlanan takvime uygun yükseliyor.

Planlama dahilinde kontrollü olarak devam eden su tutma işlemiyle barajdaki su seviyesi 680,89 kotuna, su yüksekliği 177,39 metreye, depolanan su miktarı da 1 milyar 227 milyon metreküpe ulaştı.

Üç farklı ünitedeki toplam 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlanması ön görülüyor.

Öte yandan barajda su tutma programına uygun olarak, su dolum hızını ve basıncı kontrol edebilmek için 7 Haziran'da başlatılan enerji tünelinin basınçlandırması 3 Temmuz'da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım 2022'de derivasyon kapakları kapatılarak su tutma işlemi başlatılan Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimine yıl sonunda başlanması planlanıyor.

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