Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı

Iğdır'da annelerinin üç gündür yuvaya gelmediği leylekler Doğa Koruma ekiplerince müdahale edildi. Yavrular, yuvadan indirilerek, korumaya alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Iğdır'da Yuvada Mahsur Kalan Yavru Leylekler Kurtarılarak Koruma Altına Alındı Iğdır İli, Ramazankent Köyünde 3 gündür anneleri yuvaya gelmediği için aç kalan yavru leylekler köy sakinlerinin ihbarı üzerine bulundukları yuvadan çıkarılarak koruma altına alındı. Yavru leyleklerin ilk beslenmesi DKMP Iğdır Şube Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiş olup, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi."