Yüz bakım serumları cilt bakım rutinin bir parçası haline gelmiş durumda. Cildin farklı pek çok sorununa iyi geldiği söylenen cilt bakım serumları çeşitli içerikleriyle son dönemde çok popüler. Yüz bakım serumu kullanmak isteyen kişiler yüz serumlarının içeriklerinden faydalarına kadar yüz serumlarına dair bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, yüz serumlarının faydaları neler? Yüz serumu cilde iyi gelir mi?

Günümüzde güneşten gelen zararlı ışınlar, hava kirliliği, besinlerdeki kimyasallar ve işlenmiş gıdalarla birlikte gelen kötü beslenme alışkanlıkları cilt bakımını zorunlu hale getirdi. Erken yaşlanma sürecinin engellenmesi, yaşla uyumlu doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için düzenli olarak cildin bu dış etkenlerden korunması, bu anlamda desteklenmesi gerekiyor. İşte yüz serumları tam bu noktada devreye giriyor. Peki, yüz serumu nedir?

YÜZ SERUMU NEDİR?

Yüz serumu, yüksek konsantre miktarda aktif bileşen içeren hafif dokusu nedeniyle cilt temizlendikten sonra nemlendiriciden önce uygulanması gereken ince viskoziteli topikal cilt bakım ürünleridir. Çok farklı cilt sorunları için çeşitli formüllerde üretilebilirler.

Serumlardaki temel işlev, daha büyük miktarlarda aktif moleküllerin, optimum etkinlik için potansiyel olarak cildin yüzeyine nüfuz etmesini sağlamaktır. Böylece çok daha etkin sonuçlar sağlar.

YÜZ SERUMLARININ FAYDALARI NELER?

Cilt sorunlarına özel bakım sağlar. Yoğun aktif bileşenlerle hazırlanan yüz serumları cilt sorunlarınıza özel seçilebilir böylece kırışıklıklara, cilt lekelerine, izlere ya da sivilcelere karşı çözüm olabilir.

Daha görünür sonuçlar sağlama potansiyeline sahiptir. Aktif bileşenlerin daha yüksek konsantrasyonu, diğer cilt ürünlerine kıyasla daha görünür sonuçlar sağlayabilir.

Cildinizde hafiflik hisseder. Cildinize hızla emildikleri için yüz serumu ağır veya yağlı hissetmez.

Yoğun bakım sağlar. Konsantre içerikleri ve özel formülleri nedeniyle serumlar hafif olmasına rağmen çok etkilidir.

Cildiniz tarafından hızla emilir. Serumlar, nemlendiricilerden daha hafif cilt bakım formülasyonlarıdır. Daha ince viskozite, serumun cildinize daha kolay emilmesini sağlar.

Serumlar , retinol, niasinamid, C vitamini , E vitamini , ferulik asit , yeşil çay , resveratrol ve astaksantin gibi etken maddelerle hazırlanan çok çeşitli türe sahiptir.

YÜZ SERUMU NASIL KULLANILIR?

Yüz serumu kullanmanın en iyi yolunun nemlendirici, güneş kremi ve makyaj gibi daha ağır ürünlerinizin altında bir temel katman olarak kullanmaktır. Serumların bazıları güneşe karşı koruyucu bazıları ise güneşe karşı hassaslaştırıcı etki yaratır. Bu nedenle kullandığınız serumun içeriğine göre gündüz ya da gece kullanımın tercih edilmesi büyük önem taşır.

Anti-pigmentasyon ve antioksidan serumlar sabah uygulandığında en iyi sonucu verir. Bu, cildinizi çevresel saldırılara ve UV ve yüksek enerjili görünür ışık dahil olmak üzere ışığın ürettiği serbest radikal üretimine karşı korumaya yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı serumlar genellikle gece uygulaması için en uygun olanıdır. Bu, bileşenlerin cilt onarımı ve ciro için vücudunuzun sirkadiyen ritmi ile çalışmasına izin verir.

Serum içeriğinizin güneşe karşı tepkisini bilmiyorsanız serumunuzu mutlaka akşam kullanmalısınız.

Cildinizi temizledikten ve tonladıktan sonra günde 1-2 kez yüz serumu kullanabilirsiniz. Temizledikten sonraki ilk adım olarak düşünün. Daha kuru ciltler için nemlendirici serumlar, cildinizin nemli ve nemli kalmasına yardımcı olmak için günde iki kez uygulanabilir. Çoğu serum, bir temizleyici kullandıktan sonra temiz cilt ile doğrudan temas halinde ilk kat olarak uygulandığında en iyi sonucu verir.