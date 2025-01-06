Yüzde 30 fazla emekli maaşı almak için son şans! Bu tarihi kaçırmayın

SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilerin yüzde 30 daha fazla maaş alabilmesi için bir şansları daha olduğunu hatırlattı.

İsa Karakaş, 14 Ocak 2025’e kadar emeklilik dilekçesi verenlerin yüzde 30 daha yüksek maaş avantajı elde edeceğini ve bu tarihin kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

2024’ün ikinci yarısında emekliliği hak eden çalışanlar, başvurularını 2025 yılına bırakmaları durumunda yüzde 30’luk maaş avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. İsa Karakaş, özellikle kamu ve belediye işçilerini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YÜZDE 30’LUK AVANTAJ BELİRLEYİCİ OLACAK

İsa Karakaş, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025 yılında başvuranlara kıyasla yüzde 30'a varan bir oranda daha yüksek emekli maaşı alacaklarını hatırlattı. İsa Karakaş, “Bu fark kapanmadı ve önümüzdeki süreçte kapanması mümkün görünmüyor. 14 Ocak 2025’e kadar emeklilik dilekçesi verenler bu avantajdan faydalanacak” dedi.

TARİHİ AVANTAJ VE SON GÜN UYARISI

14 Ocak 2025’in emeklilik başvurusu için kritik bir tarih olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, “Bu tür bir fark meslek hayatımda ilk kez yaşanıyor. Böyle bir avantajın tekrar olması çok zor. Emeklilik dilekçesini son güne bırakmayın. Hayatınızı etkileyen bir durumu riske atmamalısınız. E-devlet, SGK veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz ancak kargo gecikmesi durumunda hakkınızı kaybedebilirsiniz” dedi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ FARK

Memur maaş katsayısına bağlı artışlarla kamu çalışanlarının her yıl yaklaşık 4 bin 825 liralık bir avantaj sağlayacağını ifade eden Karakaş, bu durumun özel sektör işçilerini kapsamadığını belirtti.

"KARAR SÜRECİNİ ERTELEMEYİN"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüzde 30’luk farkın kapanmadığını belirterek, bu konuda hala sorular aldığını açıkladı. Karakaş, "2025 yılına geldik, ama yüzde 30’luk fark hala kapanmadı. Hala 'bekleyelim mi' diyenler var. Bununla ilgili herhangi bir yasa değişikliği çıkmaz. Ankara’daki Meclis’i takip ediyorum, hükümet nezdinde ne oldu, ne bitti kontrol ediyorum. Yüzde 30’luk fark kesin" diye konuştu.

MAAŞ ALDIĞNIZ GÜNÜN TARİHİ ÖNEMLİ

İsa Karakaş, "Bütün kamu kurum ve kuruluşları belediye ve şirketleri herkesin maaş ödeme durumu farklı. Maaş dönemi eğer takvim ayını baz alıyorsa maaşı takvim ayı olarak dilekçenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar verilmesi gerekiyordu." dedi.

Maaş takvimi ayın 15 olanlar kamu çalışanları ve emekli çalışanları ise Ocak'a kadar emeklilik dilekçesi verdiği durumda düşük maaş almaktan kurtulabiliyor.