Yüzde 57’ye ulaşan faizlerden mevduatta parası olanlar yararlanabiliyor mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 57’ye ulaşan faizlerden mevduatta parası olanlar yararlanabiliyor mu?
Merkezin kararıyla mevduat faizleri de yüzde 57’lere ulaşırken parasını daha önceden mevduata yatıran vatandaşlar yeni oranlardan yararlanıp yararlanamayacağını merak etmeye başladı.

Yüzde 57’ye ulaşan faizlerden mevduatta parası olanlar yararlanabiliyor mu?

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye yükseltti. Faiz 2002’den beri en yüksek noktaya gelirken bankaların verdiği mevduat faiz oranları da güncellendi.

İhtiyaç kredisi faizlerinde yüzde 76 seviyeleri görülürken, mevduat faizleri de yüzde 57’ye ulaştı. Mevduat faizlerinin yükselmesiyle beraber parası mevduat faizinde olan vatandaşlar, yeni faiz oranlarından yararlanıp yararlanamayacağını merak etmeye başladı.

Paralarını bankaya yüzde 48 oranıyla yatıran vatandaşlar, yeni faiz oranlarıyla yatırımlarını güncelleyip güncelleyemeyeceğinin cevabını ararken ekonomist Remzi Özdemir, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuyla ilgili açıklamada bulundu. Özdemir, vatandaşların paralarını faiz kararından bir gün önce dahi mevduata yatırmış olmaları durumunda anlaştıkları orandan mevduatın biteceği günü beklemek zorunda olduklarını belirtti. Yani yüzde 57’lere varan faiz oranından yararlanmak için vatandaşlar eski mevduatlarının süresinin bitmesini beklemek zorunda.

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