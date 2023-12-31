Yüzde 60 yükselişle yatırımcısına bayram ettirdi

2023 yılında emtia fiyatları genel olarak düştü. Enerji ve metal emtiaları özellikle zarar gördü. Brent petrol 82 dolardan 77 dolara indi.

Doğalgaz 4.39 dolardan 1.94 dolara geriledi. Nikel yüzde 44 değer kaybetti. Bakır ise yüzde 3 artışla nadir yükselen metallerden oldu.

Çin’in kötü büyüme beklentileri metal fiyatlarını baskıladı.

Tarımsal emtialarda ise kakao yüzde 60 artışla 46 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kakao, yatırımcısına en çok kazandıran emtia oldu. Kahve de yüzde 17 arttı.

Buğday ise yüzde 19 düştü. Dünya Bankası, emtia fiyatlarının 2024’te de düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Ancak fiyatlar 2021 sonuna göre hâlâ yüksek seviyede.