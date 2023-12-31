Yüzde 60 yükselişle yatırımcısına bayram ettirdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Yüzde 60 yükselişle yatırımcısına bayram ettirdi
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tarihi seviyelere çıkan emtialar yılı düşüşle kapatırken sürpriz kakaodan geldi.

2023 yılında emtia fiyatları genel olarak düştü. Enerji ve metal emtiaları özellikle zarar gördü. Brent petrol 82 dolardan 77 dolara indi.

Doğalgaz 4.39 dolardan 1.94 dolara geriledi. Nikel yüzde 44 değer kaybetti. Bakır ise yüzde 3 artışla nadir yükselen metallerden oldu.

Çin’in kötü büyüme beklentileri metal fiyatlarını baskıladı.

Tarımsal emtialarda ise kakao yüzde 60 artışla 46 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kakao, yatırımcısına en çok kazandıran emtia oldu. Kahve de yüzde 17 arttı.

Buğday ise yüzde 19 düştü. Dünya Bankası, emtia fiyatlarının 2024’te de düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Ancak fiyatlar 2021 sonuna göre hâlâ yüksek seviyede.

Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir.

Son Haberler
Mucize doğa iksiri Zeytin sütü nasıl üretilir Şifalı Bitkiler
Mucize doğa iksiri Zeytin sütü nasıl üretilir
Askerlerimizi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek açıkladı Gündem
Askerlerimizi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek açıkladı
Gece çıkan yangında 2 ev küle döndü 30 tavuk telef oldu Gündem
Gece çıkan yangında 2 ev küle döndü 30 tavuk telef oldu
Venedik'e gidecekler dikkat. İşte yeni yasaklar Dünya
Venedik'e gidecekler dikkat. İşte yeni yasaklar
10 metre uçan kamyon bir evin ikinci katına saplandı Gündem
10 metre uçan kamyon bir evin ikinci katına saplandı
İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak Gündem
İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak
Karanfilli suyun nelere iyi geldiğine inanamayacaksınız Şifalı Bitkiler
Karanfilli suyun nelere iyi geldiğine inanamayacaksınız