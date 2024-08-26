Yüzerek ülke değiştirdiler

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 15'ten fazla çocuğun yüzerek Ceuta'ya ulaştığı bildirildi.

İspanyol yetkililer, göçmenlerin büyük bir kısmının Fas tarafına geri itilmiş olmasına rağmen, bazı çocukların İspanya topraklarına geçmeyi başardığını belirtti.

Son zamanlarda Ceuta'da göçmen akınının arttığı bildirildi. Özellikle 22 Ağustos'ta yaklaşık 350 göçmenin yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı, 4 çocuk ve 12 yetişkinin ise yasa dışı yollardan İspanya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Ceuta özerk bölge başkanı Juan Vivas, bölgede göçmenler için ayrılan barınma merkezlerinin kapasitesinin yüzde 422 oranında dolduğunu ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre, yıl boyunca Ceuta'ya giriş yapan düzensiz göçmen sayısı 650'yi aşmış durumda ve bu göçmenlerin 230'u sadece ağustos ayında İspanya'ya ulaştı.

Aynı zamanda, Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akışında büyük bir artış yaşandı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında 22 bini Kanarya Adaları'na olmak üzere, toplamda 31 bin 155 düzensiz göçmenin İspanya'ya giriş yaptığını açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez ise bu göç akınını durdurmak için 27-29 Ağustos tarihlerinde Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret etmeyi planladı.