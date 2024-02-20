Yüzlerce ayakkabıyı sokağa attılar. Vatandaşlar beğendiklerini topladı

Abdullah İstenci
Yüzlerce ayakkabıyı sokağa attılar. Vatandaşlar beğendiklerini topladı
İstanbul Sancaktepe’de yüzlerce ayakkabı sokağa atıldı. Ayakkabıları gören yoldan geçen vatandaşlar ayakkabılara akın etti.

Yoldan geçen bir kişinin cep telefonundan çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Sancaktepe Cemal Gürsel mahallesinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yüzlerce ayakkabının sokağa atıldığı görüntülendi.

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Sokakta yüzlerce ayakkabıyı gören vatandaşlar ise ayakkabılara akın ederek ayakkabıların çifti bulmaya çalıştı.

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Ayakkabıları toplamak isteyen vatandaşlar ekonomik durumun özeti. Vatandaşın kimisi çöpten yemek topluyor kimisi sokağa atılan ayakkabıları kapış ediyor. Ülkedeki gelir makası her geçen daha da büyüyor. Zenginin zenginliği 10’a katlanırken dar gelirlinin ise cebindeki deliği daha da genişliyor.

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