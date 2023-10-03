Yüzlerce böbreği zengin hastalara satan organ kaçakçılığı çetesi çökertildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 328 kişinin böbreğini zengin hastalara satan çete üyeleri yakalandı.

KAYNAK: AA
Yüzlerce böbreği zengin hastalara satan organ kaçakçılığı çetesi çökertildi

Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor’da yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin böbreğini hukuka aykırı şekilde çıkararak zenginlere satan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı.

ZENGİNLERE SATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Nakvi, çete liderinin 328 kişinin böbreğini zenginlere sattığını itiraf ettiğini dile getirerek, soruşturmanın sürdüğünü ve böbreği satılan kişi sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

Bir oto tamircisinin ameliyat asistanı olarak çalıştığına işaret eden Nakvi, böbrek ameliyatlarının da hastaların haberi olmadan özel evlerde yapıldığını söyledi.

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(Temsili Fotoğraf: Kaynak: AA)

BÖBREKLERİN DEĞERİ 35 BİN DOLAR

Yetkililer, çetenin Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor ve Teksila şehirlerinde faaliyet gösterdiğini, böbreklerin yaklaşık 35 bin dolara satıldığını kaydetti.

Öte yandan, uygunsuz ortamlarda gerçekleştirilen böbrek ameliyatlarında üç kişinin öldüğü açıklandı.

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