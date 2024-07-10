Yüzlerce kaplumbağa kurtarıldı

Uttar Pradesh Eyalet Polisi tarafından Salı günü gerçekleştirilen operasyonda, kaplumbağa ve diğer nesli tükenmiş türlerin kaçakçılığını yapan kaçakçı kıskıvrak yakalandı.

Geeta Koloni Polisi'nin de katıldığı operasyonda 38 yaşındaki Bheem adlı bir kaçakçının, Avrupa'da satmak üzere olduğu 100 kaplumbağa ele geçirildi.

Yapılan incelemede Salı günü yerel saatle 13.15 sıralarında Şakarpur'dan büyük bir çanta taşıyan bir adam polislerin dikkatini çekti. Şüpheliyi göz hapsine alan polisler onun gittiği eve baskın yapınca karşılaştıkları manzara karşısında küçük dillerini yuttular.

38 yaşındaki Hindistanlı kaçakçının evinin her yerinde kaplumbağalar bulunuyordu. Kapsamlı bir kontrolden sonra çantadan da çıkan diğer kaplumbağalar ile Geeta Colony Polis Karakolu'na götürülen kaçakçı hakkında Yaban Hayatı Koruma Yasası ve Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Yasası uyarınca dava açıldı.

Karakolda yapılan sorgusunun tamamlanmasında evinde yüzlerce kaplumbağa bulunan adam, ortağı Ravi Bhatnagar ile birlikte müşterilerin talebi doğrultusunda uzun süredir kaplumbağa ve diğer nesli tükenmiş türlerin kaçakçılığını yaptıklarını itiraf etti.

Bheem verdiği ifadede kaplumbağaları, Ganga Nehri çevresinden topladığını söyledi.

Polis, Bheem'in ortağı Ravi'yi arama çalışmalarına devam ediyor.