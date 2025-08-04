Yüzme keyfi faciayla bitti! 10 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzme keyfi faciayla bitti! 10 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da bir yüzme havuzuna giren 8'i çocuk, 2'si yetişkin toplam 10 kişi, klordan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan özel bir yüzme havuzuna giden vatandaşlardan bazıları, havuzdan çıktıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8'i çocuk 2'si yetişkin toplam 10 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre kişilerin, havuz suyunda bulunan klordan zehirlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüzme keyfi faciayla bitti! 10 kişi hastanelik oldu

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