Yüzme tutkusu kabusa dönmesin! İşin uzmanları anlattı

Yaz aylarının vazgeçilmezi yüzme, sağlıklı bir aktivite olmasının yanı sıra yanlış hareketler veya kazalar sonucu ciddi yaralanmalara yol açabiliyor.

Omuz ağrılarından diz burkulmalarına, hatta boğulma riskine kadar yüzme sırasında karşılaşılan sağlık sorunları, doğru ve hızlı ilk müdahale ile kontrol altına alınabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu tür durumlarda bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Yüzme, tüm vücudu çalıştıran bir spor olsa da, özellikle omuz, boyun, bel ve diz bölgelerinde aşırı kullanım yaralanmalarına sıkça rastlanıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, yüzme sırasında yanlış tekniklerin veya yetersiz ısınmanın omuz ağrısına yol açabileceğini belirterek, “Yoğun yüzme, yapısal sorunlar veya altta yatan farklı nedenler, omuz bölgesinde ciddi ağrılara sebep olabilir” dedi.

Özellikle serbest stil ve kelebek yüzme tekniklerinin omuz kaslarını aşırı zorladığını vurguladı.

Yapılan bir çalışma, yüzücülerde görülen yaralanmaların büyük çoğunluğunun aşırı kullanım kaynaklı olduğunu gösterdi. Wanivenhaus ve arkadaşlarının araştırmasına göre, özellikle kurbağalama stili yüzücülerde diz ağrısı oranı %34 ila %86 arasında değişiyor. Bu durum, dizin medial kompartmanına uygulanan tekrarlayan stresle ilişkilendirildi.

Araştırma, doğru biyomekanik tekniklerin ve düzenli ısınma egzersizlerinin yaralanma riskini azalttığını ortaya koydu.

BOĞULMA RİSKİNE KARŞI HIZLI MÜDAHALE

Yüzme sırasında karşılaşılan en ciddi risklerden biri de boğulma. Uzmanlar, boğulma vakalarında ilk yardımın kritik olduğunu ifade ederek, “Boğulan kişiye en hızlı şekilde can simidi veya uzun bir cisim uzatılmalı, sırtüstü pozisyonda ağız ve burun su üstünde tutulmalı” önerisinde bulundu.

Uzmanlar, kurtarıcının yüzme becerisi yetersizse suya girmesinin hem kendisi hem de boğulan kişi için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç’ın raporuna göre, boğulma vakalarında ilk 3-5 dakikadaki müdahale, hayatta kalma oranını dramatik şekilde artırdı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden acil tıp uzmanı Dr. Michael Boniface, “Boğulma durumlarında, hava yolunu açmak ve temel yaşam desteği uygulamak için saniyeler bile kritik önem taşıyor” dedi.

Bilinç kaybı olan bir kişide ağız içindeki yabancı cisimlerin çıkarılması ve hava yolunun açık tutulması, ilk yardımın temel adımları arasında yer aldı.

İLK YARDIMIN ALTIN KURALLARI

Yaralanma veya boğulma durumlarında ilk yardım, profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar hayati bir rol oynadı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Tek Tıkla Bilgi Elinde” platformuna göre, ilk yardımda öncelikle hasta veya yaralının bilinç durumu değerlendirilmeli. “İyi misiniz?” sorusuyla veya hafifçe omzuna dokunarak bilinç kontrolü yapılmalı.

Hava yolu açıklığı sağlanırken baş, boyun ve gövde ekseni düz tutulmalı. Tendinit gibi yaygın yüzme yaralanmalarında ise istirahat ve buz uygulaması önerildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü uzmanları, tendinitin genellikle tekrarlayan hareketlerden kaynaklandığını ve erken müdahale ile kontrol altına alınabileceğini belirterek, “Antienflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve kas dengesini düzelten egzersizler, tendinit tedavisinde etkili” dedi.

Ağrı devam ederse bir ortopedi uzmanına başvurulması gerektiği eklendi.

ÖNLEME İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yüzme öncesi ısınma ve esneme egzersizlerinin yaralanma riskini azalttığını vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Feza Korkusuz, “İzokinetik egzersizler, kas kuvvetini artırarak yaralanmaları önlemede etkili. Ayrıca, biyomekanik analizlerle yüzücülerin teknik hataları düzeltilebilir” dedi.

Yüzme, sağlıklı bir yaşam için ideal bir spor olsa da, bilinçsizce yapılan hareketler ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, doğru teknik, düzenli ısınma ve ilk yardım bilgisiyle bu risklerin en aza indirilebileceğini söyledi.

Vatandaşların, yüzme keyfini güvenle sürdürebilmesi için bilinçli olmaları ve acil durumlarda sakin kalarak doğru müdahaleyi yapmaları hayati önem taşıdı.