Yüzmenin iyi geldiği hastalık ortaya çıktı. Uzmanı uyardı

tv100’ün haberine göre; Uzman Fizyoterapist Cem Koçak, ergenlik dönemine yakın yaşlarda ortaya çıkan skolyoz rahatsızlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Koçak, omurga eğriliği olan skolyoz tedavisi için yüzmenin önerildiğini ve bunun skolyoz üzerinde aşırı negatif etkilerini aktardı.

Skolyoz için çeşitli yöntemlere başvurulduğunu belirten Cem Koçak, “Çeşitli efsanelere, yazıtlara konu olan omurga deformiteli insanlar çağlar boyunca dışlanmış hatta onlardan korkulmuştur. Peki zaman içinde yüzme ve skolyoz nasıl buluştu diye sorarsak; yüzme çok eskilerden gelen terapaik etkilerinden yararlanılan birçok hastalığa şifa olarak önerilen bir egzersiz yaklaşımı olarak hâlâ bilinmekte” dedi.

“ÇIĞ ETKİSİ GİBİ YAYILDI”

İleri derece skolyozu olan kişilerde akciğer kapasitesinin azalmasının vücut dayanıklılığını olumsuz etkilediğini kaydeden Cem Koçak, “Suyun kaldırma kuvveti omurgaya binen doğrudan yüklenmeleri ortadan kaldıracağı için omurga sağlığına ve kas gelişimine alternatif bir yaklaşım sunuyor. Bir de suyun insan üzerinde rahatlatıcı etkisini unutmamak lazım. Bunun yanında akciğer kapasitesini geliştirir. Yüzme ile kişinin genel kondisyonu ve nefes alma kapasitesi artar. Lakin bize kattıkları kaşık aldıkları ise kepçe misali. Bu pozitif etkilerinden ötürü birçok skolyozlu bireylere yüzme önerilmeye başlandı ve bu bir çığ etkisi gibi yayıldı” ifadelerini kullandı.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Omurgamız başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur.

Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı zamanda hareketleri sağlayan ve omurların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız vardır. Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın içinde yer alır. Omurga, omuriliği içinde barındırır ve korur.

DOĞUŞTAN SKOLYOZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yana doğru eğrilik, anormal kamburluk ya da anormal içe doğru eğrilik.

Sırtta cilt anormallikleri: Kıllanma artışı, gamzeler, renk değişiklikleri.

Anormal uzun kollar veya bacaklar.

Birbirine eşit olmayan omuzlar, bel ya da kalçalar.

Bacaklara göre gövdenin orantısız kısalığı.

Denge bozuklukları.

Kişi öne eğildiğinde fark edilen sırt çıkıntıları.