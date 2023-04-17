Yüzyıllardır zehir yiyormuşuz Meyveleri sakın böyle tüketmeyin

Uzmanlar meyvelerin istenilen zamanda tüketilmemesi durumunda zehir saçtığını açıkladı.

Yüzyıllardır zehir yiyormuşuz Meyveleri sakın böyle tüketmeyin

Posta’nın haberine göre; Uzmanlar yüzyıllardır zehir tükettiğimizi açıkladı. Korkunç gerçeği duyanlar ise şok oldu. Yapılan araştırmalarda birçok hastalığın temelinde yanlış zamanda tüketilen meyve olduğu bilgisine ulaşıldı.

Dünyadaki en faydalı meyveler hakkında yapılan araştırmalarda korkunç sonuçlar ortaya çıktı.

Meyvelerin tüketim zamanı olduğunu hatırlatan uzmanlar yüzyıllardır yanlış tüketimin zehre neden olduğunu açıklaması korkuttu.

Yıllardır zehir tükettiğimizi söyleyen uzmanların bu açıklamasında yer alan hastalıkların nedeni ise verileri doğruladı.

Her mevsim yeri geldiğinde tüketilmesi gereken meyvelerin yüzde 80'ininde asidik baz yer alıyor. Bu mineraller ve vitaminler vücut sağlığını destekliyor. Ancak yanlış zamanda tüketildiğinde vücudu zehirliyor.

PEKİ, MEYVELER EN DOĞRU NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar meyvelerin istenilen zamanda tüketilmemesi konusunda ise açıklama yaptı.

Meyveler aç karnına tüketilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Tok karnına tüketilen meyveler kana karışarak zehir olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra en doğru zaman öğlen ve akşamüstü saatleridir.

Sabah ve akşam yatmadan meyve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Vücut hızla meyveleri öğüttüğünden vitamin değerleri yok olur. Meyveler vücutta atık olarak kalır.

Muz, avokado ve ananas gibi meyveler kahve ile tüketilince metabolizmayı hızlandırır. Orman meyveleri ise aç karnına tüketilince kan hücre sayısını artırır.

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