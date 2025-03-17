Zabıta manavları mercek altına aldı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda sektörü denetimlerine devam ederek, ilçedeki manav faaliyetlerini yürüten işyerlerini inceledi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektöründeki denetimlerini sürdürüyor. Son olarak manavları mercek altına alarak, toplamda 30 işyerini denetledi. Denetimler sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi, hijyen, fiyat etiketleri ve yaya yolu işgali gibi konularda kontroller yapıldı. Kusurlu bulunan 1 işyerine idari yaptırım uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceğini ve halkın huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.