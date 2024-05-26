Zabıta memuru bitkin kuşu kurtardı

Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye binasının önünde bulunan yorgun ve uçamaz durumda olan uzun gagalı kamışçın kuşunu muhafaza altına alarak açlıktan ölmemesi için besledi.

Kamışçın kuşu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine verdi.

Sarıkamış Belediyesinde görevli olan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binasının önündeki kamışçın kuşunu uçamaz durumda gördüğünü söyleyerek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı." şeklinde konuştu.

Kamışçın kuşu tedavisinin yapılmasından sonra doğaya salınacak.