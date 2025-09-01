Zabıta yaka kamerası ile tetikte: Yere çöp atan affedilmiyor!

Ağustos ayında başlatılan kampanya çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde temizlik çalışmalarını yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Yaka kameralarıyla denetim yapan zabıta ekipleri, yere çöp veya sigara izmariti atan kişileri tespit ederek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesiyor.

Ekipler ayrıca, belirlenen saatler dışında çöp çıkaran veya çöplerini konteyner dışına bırakan esnafa yönelik de işlem yapıyor.

Denetimler sırasında, yere izmarit atan bazı vatandaşların, zabıta ekiplerini fark edince izmaritlerini yerden aldıkları da gözleniyor.