Zabıtadan şok denetim! Ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta zabıta ekipleri, gelen şikayet üzerine kentteki bir marketi denetledi. Markette yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koydu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine kentteki bir markette denetim yaptı. Yapılan denetimde markette cipslerin son kullanma tarihini gösteren etiketin sonradan yapılan ekleme ile değiştirildiği tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçmiş 72 paket cipse el konuldu. Cipsler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletme sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak, tüketici haklarını gözetmek ve etik ticaret anlayışını desteklemek öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda yapılan denetimler aralıksız devam edecek olup, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve iş birliği bizler için büyük önem taşımaktadır" denildi.

