Zabıtanın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı

Çekmeköy’de bulunan bir parkta geçtiğimiz gün zabıta personeli, bir çocuğun hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte parkta oynamaya gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun zor nefes aldığını gören anne çevreden yardım istedi.

Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı ve boğazından şekeri çıkardı. Rahat nefes almaya başlayan çocuğun o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"İLK YARDIM EĞİTİMLERİ SONRASI HEİMLİCH MANEVRASINI UYGULADIM"

Çocuğa heimlich manevrası uygulayan Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Şaban Gören, “Bir kadının yardım çığlığını duyduk. Yardım için koştuğumuzda çocuğun boğazına bir şey kaçtığını öğrendik. Çocuğun elinde şekerler vardı. Müdahale edeceğimiz esnada çocuğun nefesi kesildi. Ben de almış olduğumuz ilk yardım eğitimleri sonrası heimlich manevrasını uyguladım. Müdahalemiz sonrası çocuğun ağzındaki şekeri dışarı çıkarttık. Olay sonrası hem çocuğu hem de annesini sakinleştirdik. Bizler güvenlik ve zabıta personeli olarak kurum içerisinde devamlı eğitimler alıyoruz. Canlı ve cansız mankenler üzerinde bizlere verilen eğitimler sonrası bu müdahaleyi yapabildik. Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk” diye konuştu.