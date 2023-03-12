Zafer Arapkirli AKP’nin trolü Furkan Bölükbaşı'na böyle cevap verdi

AKP’nin sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı paylaştığı bir mesajla tepki çekti. Kendi hesabından yaptığı paylaşımda Bölükbaşı, ‘’15 Mayıs sabahı valizleri toplayın, uçak biletlerinizi alın, gidiyorsunuz’’ yazarak aralarında gazetelerin, gazetecilerin, yazarların ve sanatçıların da olduğu bir resimle adeta hepsini hedef gösterdi.

Bunun üzerine gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya üzerinden Furkan Bölükbaşı’na bir cevap yayınladı. Arapkirli yayınladığı cevapta,

‘’BU MEMLEKET BABANIZIN MALI DEĞİL...

‘’Kimi, kimin vatanından kovuyorsun ulan?!

Benim atalarım kurdu bu Cumhuriyet'i. Bırakıp giden "FETO"dur...

Hevesinizi kursağınızda bırakacağız...

Ölene dek, Cumhuriyet'i ve devrimi savunacağız.

Burada. Sizi rahatsız etmeye devam ederek’’ dedi.