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Zafer Arapkirli AKP’nin trolü Furkan Bölükbaşı'na böyle cevap verdi

Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından gazeteleri, gazetecileri ve sanatçıları hedef gösteren ve 15 Mayıs sabahı vurgusu yapan AKP’nin trolü Furkan Bölükbaşı’na cevap verdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 14:26
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Zafer Arapkirli Furkan Bölükbaşı'na cevap verdi

Zafer Arapkirli AKP’nin trolü Furkan Bölükbaşı'na böyle cevap verdi
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AKP’nin sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı paylaştığı bir mesajla tepki çekti. Kendi hesabından yaptığı paylaşımda Bölükbaşı, ‘’15 Mayıs sabahı valizleri toplayın, uçak biletlerinizi alın, gidiyorsunuz’’ yazarak aralarında gazetelerin, gazetecilerin, yazarların ve sanatçıların da olduğu bir resimle adeta hepsini hedef gösterdi.

Bunun üzerine gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya üzerinden Furkan Bölükbaşı’na bir cevap yayınladı. Arapkirli yayınladığı cevapta,

‘’BU MEMLEKET BABANIZIN MALI DEĞİL...

‘’Kimi, kimin vatanından kovuyorsun ulan?!

Benim atalarım kurdu bu Cumhuriyet'i. Bırakıp giden "FETO"dur...

Hevesinizi kursağınızda bırakacağız...

Ölene dek, Cumhuriyet'i ve devrimi savunacağız.

Burada. Sizi rahatsız etmeye devam ederek’’ dedi.

 

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