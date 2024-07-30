Zafer Partili Aslan: Çanlar Şanlıurfa için çalıyor

Kent genelinde kaçakların sayısının artması yüzünden uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını, kız çocuklarının istismar edildiğini ve çocuk yaşta doğum oranlarının arttığını söyleyen Aslan, "Artık Şanlıurfa'nın, gazi bir kentin sokaklarında istismar edilen kız çocukları, onları istismar edenler, uyuşturucu komasına girenler ve torbacılar var. Eserinizle övünün!" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmalarda 385 kişi tutuklandı. Kent genelinde artan uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle halk sağlığı tehlike altına girerken, konuya ilişkin Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aslan, özellikle Suriye uyruklu şahısların Şanlıurfa'da yoğun şekilde madde kullandığını ve sığınmacıların uyuşturucu madde ticaretinde aktif rol aldığını belirterek iktidara çağrıda bulundu.

‘SIĞINMACILAR-UYUŞTURUCU-İSTİSMAR’ ÜÇGENİ

"Zafer Partisi aylardır uyarıyor, çanlar Şanlıurfa için çalıyor ama sorumlularından çıt yok" diyen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu, Türk gençliğini terör gibi hedef alıyor ve günden güne çürütüyor. Zafer Partisi kaçak göçmen akını ile artan uyuşturucu trafiğine karşı büyük bir savaş başlattı. Ancak sesimiz bazı çevreler tarafından kısılmak isteniyor.

Suriyelilerin insan pazarını gündeme getirdik, 15 yaşında kız çocuklarının nasıl satılıp istismar edildiğini, hatta 15-16 yaşlarında 2-3 çocuk doğurduklarını anlattık, sığınmacı ve kaçaklar eliyle koca kentin uyuşturucu bataklığına gömüldüğünü açıkladık.

Ulusal basında her yönüyle yer etti bu gelişmeler ama yetkililerin umrunda bile değil."

‘ESERİNİZLE ÖVÜNÜN!’

Tüm sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri gönderilmesi gerektiğini söyleyen Zafer Partili Aslan, "Artık Şanlıurfa'nın, gazi bir kentin sokaklarında istismar edilen kız çocukları, onları istismar edenler, uyuşturucu komasına girenler ve torbacılar var. Eserinizle övünün. Yağma yok, bu yanınıza kalmayacak.

Başta Şanlıurfa'daki aileler olmak üzere tüm ailelere söz veriyoruz. Bu vatanın evlatlarını korumak, toplumun sükununu korumak bizim görevimiz. Zafer Partisi tüm kaçakları söküp atacak yurdumuzdan, geriye sorumluların Türk Milleti'ne hesap vermesi kalacak" diye konuştu.