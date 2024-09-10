Zafer Partili isimden TÜİK’e tepki: Kayıp çocuk verilerini gizliyorlar

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Pazar sabah saatlerinde Tavşantepe mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu.

Cinayetle ilgili onlarca kişi gözaltına alınırken, çıkan ön otopsi raporunda Narin’in bir bacağının koptuğu belirtildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, “Elbette üzüldük, Narin’in yaşayamadığı çocukluğuna, gidemediği okula, düşleyemediği hayallere… Bir daha hiç dönmeyecek bir gülüş, yarım kalmış bir hayat oldu Narin. Ancak ah, vah, tüh ederek ulaşabileceğimiz sağlıklı bir nokta yok. Bu cinayeti kimler korudu? Susarak ortak olanlar kimlerdi? Narin’in başına ne geldi? Bizim tüm bu soruların peşinden gitmemiz gerekiyor. Başka çocukların zarar görmemesi, adaletin yerini bulması, cezasızlık kültürüyle nice Narin’lerin hayattan koparılmaması için buna mecburuz” ifadelerini kullandı.

“TÜİK KAYIP ÇOCUK VERİLERİNİ NEDEN AÇIKLAMIYOR?”

Son 8 yıldır kayıp çocuklarla ilgili adli istatistik verilerini açıklamayan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik de eleştirilerde bulunan Zafer Partili Aslan, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı hangi alçaklık bizden koparıyor? Pedofili mi? Ensest mi? Yozlaşma mı? Cezasızlık mı? Maalesef hepsi bu korkunç tablonun yapı taşlarını oluşturuyor. Narin ve saydığımız bu isimler kamuoyunun bildiği, takip ettiği, çocuklarımız. Peki ya diğerleri? Adını dahi bilmediğimiz nice kayıp çocuğumuz var. Üstelik bu konudaki veriler ısrarla gizleniyor! Türkiye İstatistik Kurumu, daha önce düzenli aralıklarla açıkladığı kayıp çocuklara ilişkin verileri 2016’dan bu yana paylaşmıyor. TÜİK’in Adli İstatistik verilerine göre 2008’le 2016 yılları arasında tam 104 bin 531 çocuk kayboldu. Bu veriler açıklanan son veriler oldu… Peki on binlerce kayıp çocuğa ne oldu? Kaçı hala kayıp, kaçı ailesine teslim edildi? Verilerin durdurulduğu 2016’dan bu yana kaç çocuk kayboldu? TÜİK bu verileri neden gizliyor? Hiçbirinin yanıtını bilmiyoruz”

“KAYIP ÇOCUKLARIN SAYISI SIR GİBİ GİZLENİYOR”

“Türkiye’de kayıp çocukların sayısı büyük bir sır gibi gizleniyor. Bu durum kabul edilemez. Narin için gösterdiğimiz özeni diğer çocuklarımız için de göstermeli, her çocuğun akıbetinin sorumluluğunu üstlenmeliyiz” diyen Aslan, TÜİK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Aslan, “Kayıp çocuklara ilişkin verilerin derhal yayınlanması, bu veriler karşısında çocukları korumak adına veyahut kaybolan çocuklar adına atılan adımların derhal kamuoyu ile paylaşılması şarttır. Katledilen tüm çocukların hesabını soracak; kayıp çocuklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.