Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: Özdağ'ın savunması başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: Özdağ'ın savunması başladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcı Fatih Eryılmaz, Ümit Özdağ'ın savunmaya başladığını açıkladı.

Dün gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

"SAVUNMA BAŞLADI"

Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma başladı. Hocamız kendini değil vatanı savunuyor" ifadelerini kullandı.

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