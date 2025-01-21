Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: Özdağ'ın savunması başladı

Dün gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

"SAVUNMA BAŞLADI"

Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma başladı. Hocamız kendini değil vatanı savunuyor" ifadelerini kullandı.