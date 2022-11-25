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  • Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan bunlar daha iyi günleriniz demişti

Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan bunlar daha iyi günleriniz demişti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kendisine "Bunlar daha iyi günleriniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zafer Partisi Katar'a da sefer düzenleyecek, haberin olsun" sözleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:02
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Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Erdoğan'ın sözlerine Zafer Turizm Katar'a da sefer düzenleyecek yanıtı

Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan bunlar daha iyi günleriniz demişti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini hedef alırken “Bunlar daha iyi günleriniz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özdağ, Erdoğan'a "Haziran 2023 seçimlerinden sonra Zafer Turizm, Kabil ve Şam seferleri dışında Katar'a da sefer düzenleyecek. Haberin olsun" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada muhalefete yüklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da hedef almıştı.

ERDOĞAN BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ DEMİŞTİ

Özdağ'ın Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'ta ziyaretinde yaşanan olay üzerine "İşte particiklerden bir tanesi. Dün Karkamış’a geçmiş. Karkamış’ta kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabi ferasetiyle konuşur benim halkım" diyen Erdoğan, "Benim milletim, 'Bugün bunun yeri değil. Büyükşehir belediye başkanı buraya geldi, siz de burada lütfen siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz" ifadelerini kullanmıştı. 

"ÜÇ KİŞİ PROTESTO ETTİ: BİRİ FETÖ'CÜ İKİSİ AKP'Lİ"

Özdağ, Erdoğan'a yaptığı bir basın toplantısı ile yanıt verdi. Erdoğan'ın açıklamasının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Özdağ, "20 seneden beri başbakanlık ve cumhurbaşkanlık yapmasına rağmen doğru dürüst istihbarat almadığını gördüm. Zaten alsaydı 15 Temmuz darbesi olmazdı. Zaten alsaydı PKK'yla müzakereler sırasında PKK'lıların yurtdışına çıktığını zannetmezdi" dedi. 

Erdoğan'a "Bak Recep Tayyip Bey! Benim milli güvenlik konularında aldığım istihbarat, senin Karkamış ziyaretimizden aldığın istihbarattan daha iyi!" diye seslenen Özdağ, "Halk bizi protesto etmedi, 3 tane provokatördü. Biri FETÖ'cü, ikisi AKP'li!" dedi.

"ZAFER TURİZM KATAR'A DA SEFER DÜZENLEYECEK"

Özdağ açıklamasının ilgili bölümü, "Haziran 2023 seçimlerinden sonra Zafer Turizm Kabil ve Şam seferlerinden sonra Katar'a da sefer düzenleyecek. Haberin olsun!" diyerek tamamladı.

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Mehmet
25.11.2022 18:52
Sığınmacı sorunu olmasa Ümit Özdağ'dan medet uman bir kişi bile olmaz. Altılı masa sığınmacı sorununu çözmek için kolları sıvamalı. Aday olarak Mansur Yavaş'ı öne çıkarmalı.  
 
Devran
25.11.2022 18:37
Sayin özdağ 6 li masadakilerin sığınmacıları gönderme planları bile yok.Göndermek icin 1 yıl 2 yıla çıktı.Sırf sığınmacılar yüzünden iktidarda muhalfetde istediğini alamayacak başlarını yakacak.  
 
Abbas
25.11.2022 18:32
Ümit hocam umarım 2002 deki Cem Uzan görevi yapmaz, akp yi iktidarda tutmaya sebep olmazsın  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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