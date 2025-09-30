Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ paylaştı! Necdet Basa Zafer Partisi’nde

Zafer Partisi'ne katılımlar sürüyor. Son olarak Ümit Özdağ, X hesabından Prof. Dr. Necdet Basa'nın Zafer Partisi’ne katıldığını açıkladı.

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E. Müsteşarı ve TBMM E. Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Necdet Basa Zafer Partisi’ne katılmıştır.

Sayın Necdet Basa bürokratik ve akademik yaşamdaki derin bilgisi ile Hukuk ve Doğu Akdeniz Meselelerinden Sorumlu Genel Başkan başdanışmanı olarak çalışacaktır. Katılımı Zafer Partisi’ne güç katmıştır."

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş, Zafer Partisi’ne katılmıştı. Rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.

PROF. DR. NECDET BASA KİMDİR?

Uzun yıllar bürokrasi ve siyasetin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli isim Necdet Basa, siyasi hayatına yeni bir yön verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duyurusuyla partiye katıldığı resmen açıklanan Basa'nın kariyeri dikkat çekici detaylarla dolu.

5 Mayıs 1950 tarihinde Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya gelen Basa, ilk ve orta öğreniminin ardından 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyerinin önemli bir bölümünü Almanya'da geçiren Basa, burada hem akademik hem de diplomatik görevler üstlendi.

Köln Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmanın yanı sıra, Çalışma Ataşeliği ve Bonn Büyükelçiliği'nde Çalışma Müşavirliği gibi kritik pozisyonlarda bulundu.

Türkiye'ye dönüşünde bürokrasinin zirve noktalarına tırmandı. 1991 yılının son aylarında, 13 Eylül 1991 - 29 Ocak 1992 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Aynı yıl, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın Başdanışmanlığını da üstlendi.

Necdet Basa, 1996-1997 yılları arasında TBMM Genel Sekreterliği gibi kritik bir görevi üstlenerek parlamenter süreçte de etkin rol oynadı. Bu dönemle birlikte 1996-2000 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği yaparak eğitim politikalarının belirlenmesinde söz sahibi oldu.

Kısa bir dönem Demokrat Parti'nin yönetim kademesinde de bulunan Basa, şu anda Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı olarak görevine devam ediyor.

Evli ve bir çocuk babası olan Necdet Basa, deneyimini Zafer Partisi çatısı altında siyasete taşıyacak.

Necdet Basa'nın partiye katılımının, Zafer Partisi'nin kadrolarına nasıl bir katkı sağlayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.