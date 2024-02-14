Zafer Partisi: Şişli’de bazı mahallelerde sığınmacılar yüzde 25’i aştı

Zafer Partisi Şişli İlçe Başkanı Kerim Sağlamdemir yerel seçimle ilgili açıklama yaptı. Sağlamdemir, yaptığı açıklamada Şişli’de şimdiye kadar yanlış uygulamalar yapıldığını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Sağlamdemir, “Rezerv Alan Yasası” olarak bilinen yasayla Şişli halkının mülkiyet hakkının gasp edilmeye çalışıldığını ve buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

'YÜZDE 25 YABANCI OTURUM SINIRI AŞILDI'

Sığınmacı konusunun Şişli özelinde de çok büyük sorun yarattığını dile getiren Sağlamdemir, bazı mahallelerde yüzde 25 yabancı oturum sınırına ulaşıldığını ve hatta kayıt dışı olan sığınmacılarla birlikte yüzde 25 sınırının geçildiğini belirtti. Şişli belediyesi yönetimine geldiklerinde ilk icraatlarının da bu konuda önlem almak olduğunun altını çizdi.

Sağlamdemir ayrıca “Mevcut belediye yönetiminin nasıl olsa kazanırız düşüncesiyle Şişli’ye gerekli özeni göstermediğini görüyoruz. Şişli’de yaşayan ve Şişli’nin sorunlarını bilen bir kişinin Şişli Belediyesi’ni yönetmesini istiyoruz.

Şişli’yi bilmeyen ve Şişli’nin sorunlarına hâkim olmayan adayların ortaya çıktığını gördük. Biz sadece seçim dönemlerinde değil her zaman halkın arasında ve yanında olacağız. Biz Şişli’nin halkıyız burada yaşıyoruz” ifadelerini de kullandı.