Zafer Partisi’nden kadın cinayetlerine tepki

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye'de işlenen kadın cinayeti oranlarının her yıl katlanarak arttığını belirterek, son beş gün içinde 10 kadın erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti.

Cinayetlere ve cezasızlığa tepki gösteren Aslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ATAERKİL ZİHNİYETİ BESLEYEN SİYASİ İKTİDARI VE ORTAKLARINI TANIYORUZ”

2024'ün ilk altı ayında 207 kadın katledildi. Yani ülkemizde her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün bir kadının yaşam hakkının gasp edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu vahim tablonun sorumluları, ihmal ve cezasızlığı teşvik edenlerdir. Çünkü bizler bu oranların ihmal ve cezasızlık dolayısıyla arttığını biliyoruz. Ataerkil zihniyeti besleyen, bu aklın yeniden üretilmesinde etkin rol oynayan siyasi iktidarı ve ortaklarını tanıyoruz.

“ÇÖZÜM, AİLE ODAKLI POLİTİKALARDA DEĞİL 6284'TE”

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek, kadınların can simidi olan 6284 Sayılı Kanun’u tartışmaya açık hale getirerek faillere güven aşılayan iktidara çağrımız net: Çözüm kadın haklarını arka planda bıraktığınız aile odaklı politikalardan değil, kadınları koruyan 6284'ü etkin bir şekilde uygulamaktan geçiyor. Öte yandan bir an önce kadın bakanlığı kurularak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kadın politikaları oluşturulmalı, bu politikalar hayata geçirilmeli.

“İHMALLER ARAŞTIRILMALIDIR”

Kadın cinayetlerinin ardında bir ihmal yatıp yatmadığını soran Zafer Partili Aslan, İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaparak, şunları kaydetti:

“Katledilen 8 kadının geçmişte koruma veya uzaklaştırma kararı alıp almadığı, emniyet güçlerine şikayette bulunup bulunmadığı derhal ortaya konmalı; olası ihmaller araştırılmalıdır. Bu bağlamda kadın örgütlerinin çağrısını da yineliyor, İçişleri Bakanlığı'na konuyu aydınlatması için çağrıda bulunuyoruz. Cinayetler derhal aydınlatılmalı, kadınların yaşam hakkı güvenceye alınmalıdır.”