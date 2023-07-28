Zafer Partisi'nden Tevfik Göksu protestosu

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları, geçtiğimiz günlerde 'stüdyoda namaz' görüntüleriyle gündeme gelen Tevfik Göksu'nun Esenler'e olan hizmetleri aksattığı gerekçesiyle protestoda bulundu.

Zafer Partisi'nden Tevfik Göksu protestosu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programının reklam arasında verdiği namaz pozlarıyla gündem olan ve Fetullah Gülen hakkında attığı eski tivitler ortaya çıkarılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik göksu, Zafer Partililer tarafından protesto edildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları tarafından, belediye önünde Tevfik Göksu'ya protestoda bulunan partililer açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''İstanbul gerek Türkiye'nin bütün illerinde dinin siyasete alet edilmesi ve insanların hassas noktalarının sömürülmesinin karşısında olacağız. Tekrardan Esenler Belediyesi'nin önünden de sesleniyoruz. Türk siyasetinde fetö'nün siyasi bağlantıları ve hala ortaya çıkmayan kripto yapıları araştırılsın. Esenler’de bu kadar yönetimsel ve toplumsal problem varken ,siz Sayın Tevfik Göksu yönetimsel ve siyasi beceriksizliğinizi İslam dinini kullanarak örtemezsiniz'' ifadeleri kullanılırken, İstanbul Teşkilat Başkanı Hüseyin A. Borluk da yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi.

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