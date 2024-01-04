Zafer Partisi'ne hilafet bayraklı tehdit. 'Hamas'lı not yapıştırdılar

İstanbul'da yeni yılın ilk günü "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Yürüyüşte bulunan İsmail Aydemir, mitingden sonra elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile evine dönmek üzere yürüdü. Yol üzerinde Aydemir ile Ege Akersoy isimli üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. “Burada hilafet bayrağı açamazsın” diyen Akersoy, Aydemir’e yumruklu saldırıda bulundu.

Şüpheli Ege Akersoy bölgede görevli trafik polisince yakalanmıştı. Üniversite öğrencisi Akersoy Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkeme kararıyla tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ SAHİP ÇIKMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Akersoy gözaltında tutulduğu esnada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Karaköy Polis Merkezi'ni aradığı iddiasını öne sürerek Akersoy'a destek açıklamaları yapmıştı.

HİLAFETLİ VE HAMASLI TEHDİT

OdaTv'nin haberine göre, bugün Zafer Partisi'nin Kartal İlçe Başkanlığı'nın girişine ve kapısına Tevhid yazılı bayrakların yanı sıra "Ebu Ubeyde'nin ordusu, her yerde!" yazılı bir not yapıştırıldığı görüldü.