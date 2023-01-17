‘Zafer Turizm' bilet satışını başlattı. Şam bileti kesilen isimler dikkat çekti

Zafer Partisi, 2023 Genel Seçimleri öncesindeki ilk kampanya videosunu yayınladı.

Videonun teması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'en büyük seçim vaadi' olarak tanımladığı ‘Zafer Turizm’ oldu.

Özdağ, iktidar olmaları durumunda Zafer Turizm otobüsleri ile Suriyeli sığınmacıların tamamını ülkelerine göndereceklerini söylemişti. Yayınlanan videoda da halkın, Zafer Turizm otobüsleri için Suriyeliler adına bilet almaları yer aldı.

Videoda en dikkat çekici kısım ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı için ‘Nagihan Alçı’ adıyla, kendisini 'siyaset uzmanı' olarak nitelendiren Abdurrahman Uzun için de 'Doğalgazcı Abdurrahman' adıyla bilet kesilmesi oldu.