Zaha Beşiktaş’a karşı oynayacak mı? Hocası açıkladı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lyon’a karşı oynayacak. Fransız ekibinde en çok merak edilen sorulardan biri de Zaha’nın forma giyip giymeyeceği oldu. Galatasaray’dan kiralanan ancak hayal kırıklığına neden olan oyunu sonrası kadro dışı kalan oyuncunun son durumu ile ilgili açıklama geldi.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage basın toplantısında yaptığı açıklamada Zaha’nın forma giyip giymeyeceğini duyurdu. Sage "Zaha, yavaş yavaş takıma adapte oldu. Oynamak için hazır. Maçta forma giyme ihtimali yüksek” şeklinde konuştu. Lyon forması ile sadece 2 maça çıkabilen Zaha’nın oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN KIYMETLİ"



İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Topa daha fazla sahip olmalıyız. Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.



Tüm kulvarlarda oynadıkları son 5 maçı kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pierre Sage, "Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Pierre Sage, Beşiktaş karşısında Mahamadou Diawara'nın forma giyemeyeceğini kaydetti.