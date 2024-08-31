Zaha veda etti

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Wilfried Zaha, Fransa ekibi Lyon'a kiralandı.

Fildişi Sahilli futbolcudan ayrıldıktan sonra veda mesajı geldi.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Zaha, Lyon'a imza atmasının ardından Galatasaray taraftarına veda etti.

Sarı-kırmızılı forma ile paylaşım yapan Zaha, "Gala aileme teşekkür ederim yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." notunu düştü.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Lyon, Galatasaray'a 3 milyon euro ücret ödeyecek.

Yapılan açıklamada, ''Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.'' denilmişti.

Zaha, sezon sonuna kadar Lyon adına top koşturacak.

Bu sezon Galatasaray ile sadece Süper Kupa maçında oynayan Zaha, Beşiktaş'a 5-0 yenildikleri maçta skor katkısı verememişti.

Sarı-kırmızılı forma altında toplam 42 maçta oynayan Fildişili yıldız, 10 gol atarken 4 asist yaptı.

Zaha, Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı.